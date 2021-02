Governo al lavoro sulle nuove misure, verso proroga stop spostamenti tra regioni di 30 giorni (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - proroga degli spostamenti tra regioni, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e chiusura della partita sui sottosegretari. Lunedì 22 febbraio si preannuncia una giornata impegnativa per il Governo Draghi. Secondo quanto confermato anche dal ministro Mariastella Gelmini ai rappresentanti di regioni, Anci e Upi, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare domattina un nuovo provvedimento che estenda, per altri trenta giorni, tutte le misure in vigore nel precedente decreto Covid che stabiliva, "sull'intero territorio nazionale", il divieto di "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI -deglitra, in scadenza giovedì, fino al 27 marzo e chiusura della partita sui sottosegretari. Lunedì 22 febbraio si preannuncia una giornata impegnativa per ilDraghi. Secondo quanto confermato anche dal ministro Mariastella Gelmini ai rappresentanti di, Anci e Upi, il Consiglio dei ministri dovrebbe varare domattina un nuovo provvedimento che estenda, per altri trenta, tutte lein vigore nel precedente decreto Covid che stabiliva, "sull'intero territorio nazionale", il divieto di "ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di ...

