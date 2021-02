Governo al lavoro sulle nuove misure, verso proroga stop spostamenti tra regioni al 31 marzo (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - E' in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra il Governo e i presidenti delle regioni, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con le nuove misure restrittive anti contagio. All'incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l'eventuale proroga del divieto di spostamento tra regioni in scadenza giovedì. verso proroga stop spostamenti tra regioni al 31 marzo Nella riunione del Consiglio dei ministri di domani è attesa la proroga degli ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - E' in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra ile i presidenti delle, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con lerestrittive anti contagio. All'incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l'eventualedel divieto di spostamento train scadenza giovedì.traal 31Nella riunione del Consiglio dei ministri di domani è attesa ladegli ...

fattoquotidiano : Da Renzi ai grandi giornali, tutti quelli che dicevano: “Il Recovery plan sarà riscritto”. Draghi: “Finiremo il lav… - danieleviotti : Renzi: dobbiamo far cadere Conte perché 1) vuole tenere i servizi segreti per sé e 2) ha fatto un Recovery plan che… - fattoquotidiano : Recovery Plan, Draghi: “Il precedente governo ha svolto grande mole di lavoro. Le missioni del programma resteranno… - corazza_luisa : RT @Luca_Gualtieri1: Il #lavoro sarà uno dei problemi più delicati per il governo #Draghi. Nell'ultimo anno l'occupazione è calata soprattu… - Pasqual68599896 : RT @fai_cisl: #GovernoDraghi @OnofrioRota via @interrisnews su #agroalimentare e #ambiente: 'Ripartire dal #lavoro. Su bonus ristori è prev… -