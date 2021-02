Goccia su goccia: scoperta nuova materia soffice (Di domenica 21 febbraio 2021) La danza delle gocce: osservato un nuovo esempio di materia soffice composto da gocce di fluido in miniatura incapsulate in una goccia più grande “Comprendere il comportamento della materia soffice rappresenta una delle sfide più importanti ed interdisciplinari della scienza moderna che porterà applicazioni tecnologiche innovative in diversi campi”. A parlare è Adriano Tiribocchi, ricercatore… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 21 febbraio 2021) La danza delle gocce: osservato un nuovo esempio dicomposto da gocce di fluido in miniatura incapsulate in unapiù grande “Comprendere il comportamento dellarappresenta una delle sfide più importanti ed interdisciplinari della scienza moderna che porterà applicazioni tecnologiche innovative in diversi campi”. A parlare è Adriano Tiribocchi, ricercatore… L'articolo Corriere Nazionale.

Avvenire_Nei : I cattolici del Myanmar, pur rappresentando una goccia (poco più dell’1%) in un Paese da lunghi secoli a prevalenza… - DZappacosta : Un grande gruppo sa soffrire e sa lottare. Fino all'ultima goccia di sudore. Grande reazione. Mai mollare! MAI… - franconemarisa : RT @Avvenire_Nei: I cattolici del Myanmar, pur rappresentando una goccia (poco più dell’1%) in un Paese da lunghi secoli a prevalenza buddh… - yoshi5477 : RT @DZappacosta: Un grande gruppo sa soffrire e sa lottare. Fino all'ultima goccia di sudore. Grande reazione. Mai mollare! MAI #GenoaVeron… - IntxrruptxdGirl : @soltantoesse Per noi sta sera è stata la goccia che ha fatto traboccare completamente il vaso visto che Adua per t… -

Ultime Notizie dalla rete : Goccia goccia METEO - Violenti NUBIFRAGI si INFRANGONO su Karawang, in Indonesia: gravi DANNI Una goccia fredda che andrà ad azionarsi sui settori nordoccidentali africani infatti, provocherà l'innalzamento dell'Anticiclone africano sulla nostra Penisola, con il picco di caldo che è previsto ...

Scuola, docenti in fila per i primi 400 vaccini: "Potremo riabbracciare i nostri alunni" 'La luce in fondo al tunnel è in quell'ago che mi è entrato nel braccio. La goccia di sangue che macchia la mia pelle è una perla. Vorrei esibirla come il più prezioso dei gioielli'. Clementina Costabile siede con decine di altri insegnanti nel salone dove i prof attendono 20 ...

Goccia su goccia: scoperta nuova materia soffice Corriere Nazionale L’attimo «L’attimo del distacco di una goccia di ghiaccio sciolto. E da piccolo dicevo sempre: chissà che male che si fanno le gocce quando cadono», scrive Stefano Lavelli inviandoci questa bella foto ...

Kim Kardashian ha chiesto il divorzio da Kanye West: ecco la ‘goccia che ha fatto traboccare il vaso’ Goccia che ha fatto traboccare il vaso, spiegano i siti statunitensi, la candidatura indipendente di West alle recenti presidenziali vinte da Joe Biden. West aveva vissuto i mesi di campagna ...

Unafredda che andrà ad azionarsi sui settori nordoccidentali africani infatti, provocherà l'innalzamento dell'Anticiclone africano sulla nostra Penisola, con il picco di caldo che è previsto ...'La luce in fondo al tunnel è in quell'ago che mi è entrato nel braccio. Ladi sangue che macchia la mia pelle è una perla. Vorrei esibirla come il più prezioso dei gioielli'. Clementina Costabile siede con decine di altri insegnanti nel salone dove i prof attendono 20 ...«L’attimo del distacco di una goccia di ghiaccio sciolto. E da piccolo dicevo sempre: chissà che male che si fanno le gocce quando cadono», scrive Stefano Lavelli inviandoci questa bella foto ...Goccia che ha fatto traboccare il vaso, spiegano i siti statunitensi, la candidatura indipendente di West alle recenti presidenziali vinte da Joe Biden. West aveva vissuto i mesi di campagna ...