Gli Its e la specializzazione promossa anche da Mario Draghi: nelle Marche quattro sedi (Di domenica 21 febbraio 2021) ANCONA - È stato uno dei passaggi più inaspettati del discorso del neo incaricato premier Mario Draghi in Senato. Il focus sugli Istituti tecnici superiori (Its) ha sorpreso un po' tutti perché si ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 21 febbraio 2021) ANCONA - È stato uno dei passaggi più inaspettati del discorso del neo incaricato premierin Senato. Il focus sugli Istituti tecnici superiori (Its) ha sorpreso un po' tutti perché si ...

ALFREDOMARIOTT1 : Ucimu-sistemi per produrre,plaude il Presidente Draghi che ha reso disponibili 1,5 miliardi per gli Istituti Tecnic… - AndreD81 : RT @Cisl_ER: Una delle indicazioni di #Draghi è quella di rafforzare il sistema degli ITS, gli Istituti tecnici superiori, per i quali è pr… - its_Viky16 : Buon compleanno così insomma. Sei vecchiaaaaa ?? Voglio farti gli auguri con Evans perché si @nargillos… - JunoDee : RT @lukealb: |@p_arm: «Forse, i motivi per cui sarebbe importante che 'It’s a Sin' venisse vista dal maggior numero di persone possibili so… - its_eriikaa : RT @VolpeReal: Quando lui nega ma tu hai fatto gli screenshot #cepostaperte -