Gli insulti in radio del professore alla Meloni e l’emittente che prende le distanze solo a scoppio ritardato (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna fare una riflessione che riguarda la terribile prassi delle offese televisive e radiofoniche nei confronti di persone non presenti (ma anche su quelle presenti ci sarebbe molto da dire). Giorgia Meloni insultata pesantemente nel corso di una trasmissione dell’emittente Controradio Firenze del 19 febbraio è l’ennesimo caso del genere. Il docente dell’università di Siena Giovanni Gozzini si è espresso con parole decisamente inadeguate nel descrivere la leader di Fratelli d’Italia: «Questa pesciaiola: io non posso vedere in parlamento gente di questa ignoranza e che poi questa gente possa rivolgersi da pari a pari a Mario Draghi. Io li conosco i pesciaioli, datemi dei termini: rara dalla bocca larga, una scrofa, cosa devo dire per stigmatizzare questo livello di presunzione?». LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 21 febbraio 2021) Bisogna fare una riflessione che riguarda la terribile prassi delle offese televisive efoniche nei confronti di persone non presenti (ma anche su quelle presenti ci sarebbe molto da dire). Giorgiainsultata pesantemente nel corso di una trasmissione delControFirenze del 19 febbraio è l’ennesimo caso del genere. Il docente dell’università di Siena Giovanni Gozzini si è espresso con parole decisamente inadeguate nel descrivere la leader di Fratelli d’Italia: «Questa pesciaiola: io non posso vedere in parlamento gente di questa ignoranza e che poi questa gente possa rivolgersi da pari a pari a Mario Draghi. Io li conosco i pesciaioli, datemi dei termini: rara dbocca larga, una scrofa, cosa devo dire per stigmatizzare questo livello di presunzione?». LEGGI ANCHE > ...

