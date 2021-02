Gli insulti a Giorgia Meloni dello storico Giovanni Gozzini: "Vacca, scrofa". Poi le scuse (Di domenica 21 febbraio 2021) “Vacca, scrofa”: sono questi gli insulti rivolti a Giorgia Meloni dallo storico e docente all’Università di Siena Giovanni Gozzini, nel corso del format “Bene bene Male male” dell’emittente Controradio, per commentare l’intervento alla Camera della leader di Fratelli d’Italia per la fiducia al nuovo governo.Meloni ha ricevuto solidarietà bipartisan per le offese ricevute da Gozzini, che si è successivamente scusato. Anche Mattarella ha chiamato la presidente di Fdi. “Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agli insulti osceni ricevuti oggi. E’ un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 febbraio 2021) “”: sono questi glirivolti adalloe docente all’Università di Siena, nel corso del format “Bene bene Male male” dell’emittente Controradio, per commentare l’intervento alla Camera della leader di Fratelli d’Italia per la fiducia al nuovo governo.ha ricevuto solidarietà bipartisan per le offese ricevute da, che si è successivamente scusato. Anche Mattarella ha chiamato la presidente di Fdi. “Ringrazio il Presidente Mattarella che mi ha telefonato per esprimermi personalmente la sua solidarietà in seguito agliosceni ricevuti oggi. E’ un gesto che ho apprezzato molto, e che ribadisce con fermezza il limite invalicabile, ...

