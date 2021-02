Giuntoli | “Insigne ha mal di schiena Dobbiamo pensare positivo”

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Insigne ha mal di schiena, mi aspetto una partita con grande determinazione, Osimhen è… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Insigne ha mal di schiena, mi aspetto una partita con grande determinazione, Osimhen è… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Insigne ha mal di schiena, mi aspetto una partita con grande determinazione, Osimhen è… - apetrazzuolo : SKY - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Insigne ha mal di schiena, mi aspetto una partita con grande determinazione, Osimh… - napolimagazine : SKY - Napoli, il d.s. Giuntoli: 'Insigne ha mal di schiena, mi aspetto una partita con grande determinazione, Osimh… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Insigne

Calcio News 24

... Rrahmani, Maksmimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Osimhen,. ...resterà a Napoli CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: variante Uk e sudafricana in materna ...... nel primo tempo l'unico che lo ha fatto è stato Lorenzo. Se non si attacca la profondità ...resterà a Napoli CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB Covid: variante Uk e sudafricana in ...Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport per commentare il momento del Napoli e l’infortunio del capitano degli azzurri: “Insigne? Ha un mal di ...«Insigne ha un mal di schiena che ci sta dopo tante partite e tanti viaggi» ha spiegato Cristiano Giuntoli commentando l'esclusione del calciatore dalla formazione iniziale. LEGGI ANCHE Napoli, ...