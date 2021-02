Giulia Salemi, dopo il Gf si sfoga sui social: “Ho vinto l’amore” (Di domenica 21 febbraio 2021) Giulia Salemi, a poche ore dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, rivela su Instagram di aver vinto la cosa più importante: l’amore. Non sono passati neppure due giorni da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 21 febbraio 2021), a poche ore dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, rivela su Instagram di averla cosa più importante:. Non sono passati neppure due giorni da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - jasmine_moon_zZ : RT @twosweetghosts: Giulia Salemi che sta criticando Zelletta per non aver consolato Pier è la stessa che quando Tommaso piangeva disperato… - somthfunny : RT @impasticcata: i likes di giulia salemi hanno MIGLIORATO questo paese -