Giulia Salemi, arriva il commento del padre dopo l’eliminazione: ecco cosa ha scritto (Di domenica 21 febbraio 2021) Il papà di Giulia Salemi ha dimostrato di essere veramente un grande padre e uomo. Quando la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli stava muovendo i primi passi, il signor Mario ha mostrato tutto il sostegno nei confronti della figlia scrivendole una lettera da vero signore. Il padre di Giulia Salemi commenta l’eliminazione della figlia In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 febbraio 2021) Il papà diha dimostrato di essere veramente un grandee uomo. Quando la storia d’amore con Pierpaolo Pretelli stava muovendo i primi passi, il signor Mario ha mostrato tutto il sostegno nei confronti della figlia scrivendole una lettera da vero signore. Ildicommentadella figlia In... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - Andi34338935 : RT @giuliettaa21: Non Rosalinda che entra fidanzata e trova una migliore amica ed esce diffidata sia da lui che da lei + unfollowata da Giu… - coral_avery : RT @giuliettaa21: Non Rosalinda che entra fidanzata e trova una migliore amica ed esce diffidata sia da lui che da lei + unfollowata da Giu… -