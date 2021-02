Giovanna Civitillo, la showgirl moglie di Amadeus (Di domenica 21 febbraio 2021) Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus dal 2003. Il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” stasera su Raitre. La 42enne di Vico Equense inizia la sua carriera nel mondo della danza nel 1986. Si diploma 8 anni dopo con il ruolo di “Teresina” nel balletto “Napoli” presso il “Teatro Bellini” di Napoli La sua gavetta in tv parte nel 1997 con la trasmissione Fantastica Italiana, per poi entra re nei corpi di ballo di Carramba! Che Sorpresa, Beato Tra Le Donne e Domenica In. Dal 2002 è nel cast delle “ereditiere”, le vallette e ballerine della trasmissione del pre-serale di Raiuno “La Scossa” insieme ad una giovanissima Elena Santarelli, Simona Petrucci, Donatella Salvatico, e Cristina D’Alberto Giovanna Civitillo, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)è ladidal 2003. Il direttore artistico del 71° Festival di Sanremo sarà tra gli ospiti di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” stasera su Raitre. La 42enne di Vico Equense inizia la sua carriera nel mondo della danza nel 1986. Si diploma 8 anni dopo con il ruolo di “Teresina” nel balletto “Napoli” presso il “Teatro Bellini” di Napoli La sua gavetta in tv parte nel 1997 con la trasmissione Fantastica Italiana, per poi entra re nei corpi di ballo di Carramba! Che Sorpresa, Beato Tra Le Donne e Domenica In. Dal 2002 è nel cast delle “ereditiere”, le vallette e ballerine della trasmissione del pre-serale di Raiuno “La Scossa” insieme ad una giovanissima Elena Santarelli, Simona Petrucci, Donatella Salvatico, e Cristina D’Alberto, ...

