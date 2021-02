Giornata Mondiale delle Balene | i cosmetici per capelli le salvano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ma prendersi cura dei, può salvarle! Se vi state chiedendo qual’è il nesso tra lae la cura dei nostri, ve lo riveliamo subito. Perché un brand professionale svedese e vegano di prodotti per, Maria Nila, festeggerà alla grande il World Whale Day. La, istituita nel 1980 a Maui alle Hawaii, per difendere i mammiferi marini, ricorre ogni terza domenica del mese di febbraio. Quest’anno cade oggi, 21 febbraio 2o21. Ecco le azioni di Maria Nila.: perché i prodotti perleIl rispetto di ogni essere vivente e la tutela ambientale sono tra i valori ...

stefanoepifani : Oggi è la Giornata Mondiale della #GiustiziaSociale, dedicata all’impatto dell’economia digitale nel lavoro: ragion… - UNRIC_Italia : Domani è la Giornata Mondiale della Lingua Materna ???? Per celebrare questa giornata, il Presidente dell'… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Il Signore ispiri ognuno a farsi vicino a chi soffre, ai piccoli anzitutto, e a mettere i deboli al… - IsabellaDaragon : RT @FabioFranchi1: Visto cosa sta succedendo in Israele? Ora sono gli ebrei a discriminare ed escludere dalla vita sociale i loro compatrio… - mara_viglia : RT @ReteSaharawi: Fra poco, un importante appuntamento, nella Giornata mondiale della giustizia sociale. #Autodeterminazione #Saharawi http… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Apiceuropa.eu

Ma non solo: la saltatrice della Fiamme Gialle, nella primadegli Assoluti indoor, si ... Larissa Iapichino, 18 anni, commenta così il primatodel lungo col 6,91 realizzato ad Ancona. '...GLI ATLETI DELLE MARCHE - Nella prima, per gli atleti marchigiani, spiccano diversi ... Un'emozioneche lascia a bocca aperta il Palaindoor di Ancona. Larissa Iapichino si scatena al ...Ma prendersi cura dei capelli, può salvarle! Se vi state chiedendo qual’è il nesso tra la Giornata Mondiale delle Balene e la cura dei nostri capelli, ve lo riveliamo subito. Perché un brand professio ...Si fa la storia ad Ancona. Larissa Iapichino salta un clamoroso 6,91 nel lungo ed eguaglia il record italiano indoor di sua mamma Fiona May, saltato nel 1998 a Valencia. Ma non solo: la ...