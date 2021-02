Gina Lollobrigida | beni per 300mila euro all’asta | accusato nuovamente il manager factotum Andrea Piazzolla

(Di domenica 21 febbraio 2021) La divasarebbe stata raggiratadal suo. Il giovane avrebbe cercato di cedere parte del patrimonio della diva a una casa d’aste, con la scusa di aver trasferito gli oggetti in un’altra abitazione in occasione di un restauro. Voleva vendere iin una casa d’asteera già processo per circonvenzione di incapace dopo che aveva venduto delle case a Piazza di Spagna di proprietà dellae aver dilapidato parte del patrimonio. Questa volta l’accusa è quella di aver cercato di mettereil mobilio della diva. Si tratta di un patrimonio di un valore di 300.000, che ...

Adelaide Pierucci per 'Il Messaggero'piazzolla 2 Cimeli, mobili antichi, preziosi e opere d'arte. Andrea Piazzolla l'amico e factotum entrato nelle grazie di, avrebbe di nuovo raggirato la diva, per spolpare un'altra fetta ...Opere d'arte e cimeli messi all'asta per oltre 300 mila euro. La Procura di Roma chiude le indagini nei confronti di Andrea Piazzolla , ex manager di. E anche se la diva 93enne ha sempre difeso il suo factotum 34enne, l'accusa è circonvenzione di incapace. A dare il via al nuovo processo sono stati il figlio e il nipote dell'...