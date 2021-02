Gianroberto Casaleggio: gli adoratori del banano (Di domenica 21 febbraio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di Gianroberto Casaleggio. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Gli adoratori del banano” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. In un’isola tropicale le persone sembrano immerse in un torpore profondo, come paralizzate. I loro movimenti sono percepibili solo dopo un’attenta osservazione. Giorno e notte gli isolani rimangono immobili in apparente adorazione di piante di banano. Alcuni scienziati studiano le cause di questi comportamenti e uno di loro ne capisce le ragioni quando cade nello stesso stato catatonico. Vede allora le piante muoversi alla velocità degli animali, ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 21 febbraio 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Glidel” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. In un’isola tropicale le persone sembrano immerse in un torpore profondo, come paralizzate. I loro movimenti sono percepibili solo dopo un’attenta osservazione. Giorno e notte gli isolani rimangono immobili in apparente adorazione di piante di. Alcuni scienziati studiano le cause di questi comportamenti e uno di loro ne capisce le ragioni quando cade nello stesso stato catatonico. Vede allora le piante muoversi alla velocità degli animali, ...

