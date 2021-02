Giallo sulla pagina Gualtieri sindaco coi loghi M5S e Pd. I dem assicurano che è una Fake News. Ma l’episodio conferma che c’è chi lavora per affossare la Raggi (Di domenica 21 febbraio 2021) Sottogoverno, Commissioni parlamentari e pure i sindaci delle grandi città. Sono tante le partite aperte sul fronte politico e la situazione, con il sostegno al nuovo esecutivo, si sta facendo sempre poiù critica per i Giallorossi, mentre le destre sono nella maggior parte dei casi alla finestra, pronte ad approfittare delle debolezze degli avversari. La sfida principale è ovviamente quella per Roma dove Virginia Raggi, che già durante il Conte 2 si era resa conto della possibilità concreta di restare vittima di trabocchetti, ha chiesto che sulla sua ricandidatura si voti su Rousseau. A Roma però, messo alla porta al Mef, è pronto il dem Roberto Gualtieri, che deve a sua volta vedersela all’interno del suo partito con Marianna Madia e nel campo del centrosinistra con Carlo Calenda. Un clima avvelenato. Tanto che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Sottogoverno, Commissioni parlamentari e pure i sindaci delle grandi città. Sono tante le partite aperte sul fronte politico e la situazione, con il sostegno al nuovo esecutivo, si sta facendo sempre poiù critica per irossi, mentre le destre sono nella maggior parte dei casi alla finestra, pronte ad approfittare delle debolezze degli avversari. La sfida principale è ovviamente quella per Roma dove Virginia, che già durante il Conte 2 si era resa conto della possibilità concreta di restare vittima di trabocchetti, ha chiesto chesua ricandidatura si voti su Rousseau. A Roma però, messo alla porta al Mef, è pronto il dem Roberto, che deve a sua volta vedersela all’interno del suo partito con Marianna Madia e nel campo del centrosinistra con Carlo Calenda. Un clima avvelenato. Tanto che ...

Agenzia_Ansa : E' giallo sulla principessa Latifa, per la famiglia è 'a casa' ma l'Onu vuole prove #ANSA - lucablanco73 : ieri stavo ballando nella mia rotonda rituale e siccome stavo tra il giallo e il blu cantavo che 'ero nel semprever… - IPibia : @Divano_giallo Sulla spalla della Raggi. Ancora per poco - siracusaoggi : (Siracusa. Ccr di Targia, piccolo 'giallo' sulla chiusura: arriva la polizia) - - EMinzon1967 : RT @Agenzia_Ansa: E' giallo sulla principessa Latifa, per la famiglia è 'a casa' ma l'Onu vuole prove #ANSA -