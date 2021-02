GF Vip | Dayane disperata | “Voglio morire Amo Rosalinda”

(Di domenica 21 febbraio 2021) La modella brasiliana, dopo aver avuto l’ennesimo chiarimento con, ecco che, durante la notte, viene colta da una forte crisi: singhiozzae sparla. Pierpaolo raccoglie il suo sfogo e cerca di tranquillizzarla. Affermazioni forti e gravi quelle cheMello pronuncia in un momento di disperazione. La modella in lacrime, affranta dice: “” e poi aggiunge: “Io amo” Un post serata davvero sconvolgente per Articolo completo: dal blog SoloDonna

Nella casa del ' Grande Fratello' è accaduto l'impensabile. Gli ultimi giorni sono stati davvero concitati e se da un lato hanno ... Che baciavae adesso bacia Andrea ', queste le parole di ...Non c'è pace per le (ex) Rosmello al Grande Fratello. L'amicizia tra Rosalinda Cannavò eMello non sembra assestarsi nemmeno dopo il chiarimento avuto durante l'ultima serata decisamente goliardica a tema Bridgerton. Complice qualche ...La modella brasiliana, dopo aver avuto l’ennesimo chiarimento con Rosalinda, ecco che, durante la notte, viene colta da una forte crisi: singhiozza ...Dopo il "crollo" di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, la sua manager interviene e svela tutta la sua preoccupazione, ecco che succede.