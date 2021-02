GF Vip 5 | Maria Teresa Ruta ha mentito ancora? Lory Del Santo scrive la verità sotto una sua foto

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 21 febbraio 2021) Quando eraal Grande Fratello VIP 5,aveva parlato anche diDel. Per tale motivo quest’ultima ha messo in chiaro alcune cose e o ha fatto in maniera schietta e inaspettata. Non c’è dubbio chesia stata una delle protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip. Il suo atteggiamento, tuttavia, ha diviso la piazza e, dopo ventidue nomination, è stata eliminata. Probabilmente a costarle caro sono state alcune bugie, una su tutte quelle su Francesco Baccini. Tuttavia questa non sarebbe l’unica, proprio come dimostra il commento rilasciato daDelunapubblicata su Instagram dall’ex ...