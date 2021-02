GF Vip 5 | le prime parole di Giulia Salemi dopo l’eliminazione

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 21 febbraio 2021) A ventiquattro ore circa dalal televoto del Grande Fratello Vip 5,è tornata su Instagram e ha pubblicato il suo primo post nel quale ovviamente ha ringraziato tutti, in primis i suoi fan. L’influencer ha parlato anche delle numerose polemiche legate al televoto, gettando acqua sul fuoco. “Sapete che c’è? Voglio portare con me solo le cose belle e farmi scivolare addosso le cose che mi fanno star male” ha dichiarato. “A che serve ora parlare delle cose dette o scritte da altri, a che serve parlare di televoto, a che serve sottolineare gli errori di lui o di lei, a che serve dire che gli autori potevano fare o dire?… a nulla” ha proseguito affermando che ora che il gioco è finito, sarà la vita a parlare. Anche per quanto riguarda la storia con Piepaolo Pretelli, questa finalmente potrà confrontarsi con la ...