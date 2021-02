Genova | confessa l' assassino della donna uccisa | Abbiamo litigato | l' ho colpita

(Di domenica 21 febbraio 2021) Clara Ceccarelli, la commerciantenel suo negozio in centro adall'ex compagno, aveva avuto un presagio di quanto le sarebbe capitato. E due settimane fa, secondo quanto raccontato dal commesso che ogni tanto la aiutava, lasi era pagata il funerale per evitare di pesare sull'anziano padre e sul figlio disabile. L'uomo, Renato Scapusi, 59 anni, disoccupato e ludopatico, hato: "Sono andato nel negozio einiziato a discutere. Volevo tornare insieme, ma lei non voleva e così l'ho", ha detto agli investigatori.

infoitinterno : Genova, confessa l’ex compagno della donna uccisa con trenta coltellate - infoitinterno : Donna uccisa a Genova, l’ex confessa: «Clara non mi voleva più, l’ho accoltellata». Ipotesi premeditazione - vincecamaggio : Genova, uccisa con 30 coltellate davanti al negozio: confessa l’ex compagno della donna - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Clara, uccisa a Genova. Confessa l’ex, pm valuta la premeditazione - Corriere : Clara, uccisa a Genova. Confessa l’ex, pm valuta la premeditazione -

Ultime Notizie dalla rete : Genova confessa

... boutique accanto a "Jolly Calzature", il negozio al centro didove Clara Ceccarelli, la ... Fermato l'ex compagno, tentava il suicidio L'ex: "Clara non mi voleva più, l'ho accoltellata". ...Leggi anche Donna uccisa acon trenta coltellate,l'ex compagno: "L'ho ammazzata io"Secondo il commesso che in modo saltuario lavorava per la Ceccarelli, la donna “due settimane fa si era andata a pagare il funerale. Anche in tempo di Covid via Colombo e le strade circostanti, come v ...Clara Ceccarelli temeva di essere ammazzata e aveva saldato le pompe funebri per non gravare sul padre anziano ...