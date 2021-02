Genoa, Luca Pellegrini di nuovo ko si sfoga su Instagram: “Sono già in piedi, tornerò più forte” (Di domenica 21 febbraio 2021) Stagione no per Luca Pellegrini. Il difensore del Genoa, appena tornato dopo un lungo stop per un problema agli adduttori, si è fatto male ancora una volta nel corso del match con il Verona. Il giocatore di proprietà della Juventus è entrato nel secondo tempo al posto di Czyborra ma è uscito nei minuti finale per un problema alla coscia. Pellegrini è stato accompagnato fuori dal campo a braccia dai sanitari del club rossoblù e si è lasciato andare a uno sfogo social sul profilo Instagram. Le parole di Pellegrini. “In questi momenti le domande che ti passano per la testa Sono tante. E le risposte che hai mai abbastanza. Tanti ostacoli, tanti periodi di buio, tante situazioni alla quale è ed era difficile trovare delle spiegazioni – scrive il giovane difensore -. Una ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Stagione no per. Il difensore del, appena tornato dopo un lungo stop per un problema agli adduttori, si è fatto male ancora una volta nel corso del match con il Verona. Il giocatore di proprietà della Juventus è entrato nel secondo tempo al posto di Czyborra ma è uscito nei minuti finale per un problema alla coscia.è stato accompagnato fuori dal campo a braccia dai sanitari del club rossoblù e si è lasciato andare a uno sfogo social sul profilo. Le parole di. “In questi momenti le domande che ti passano per la testatante. E le risposte che hai mai abbastanza. Tanti ostacoli, tanti periodi di buio, tante situazioni alla quale è ed era difficile trovare delle spiegazioni – scrive il giovane difensore -. Una ...

sportface2016 : #Genoa, ennesimo infortunio per Luca #Pellegrini: il difensore si sfoga su Instagram dopo essere andato ko col… - hendraramadhona : @chribolo_ Please Genoa bro rovella, favilli, luca pelegrini, portanova and goldaniga - sergiodelbrocco : Scamacca, Destro, Strootman, Luca Pellegrini, Zappacosta, Cetin...quanta ex Roma in Genoa Verona...@Teleradiostereo - calciodangolo_ : ?Problemi alla caviglia per Luca #Pellegrini, l'esterno ha terminato in anticipo #GenoaVerona lasciando il grifone… - TuttoMercatoWeb : Appena rientrato, Luca Pellegrini va di nuovo ko: Genoa costretto a finire in 10 contro l'Hellas -