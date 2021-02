Gelo polare in Texas, Biden dichiara lo stato di massima calamità (Di domenica 21 febbraio 2021) Gelo polare in Texas, Joe Biden dichiara lo stato di massima calamità. 13 milioni di persone senza acqua ed elettricità. WASHINGTON (STATI UNITI) – Gelo polare in Texas, Joe Biden dichiara lo stato di massima calamità. Da giorni la popolazione è alle prese con diversi disagi causati dalle temperature molto basse. In 13 milioni sono rimasti senza luce ed elettricità. Un’ondata di freddo eccezionale che ha portato la Casa Bianca ad intervenire per aiutare le aree colpite dalle tempeste invernali. Nei prossimi giorni il presidente americano è atteso in Texas per valutare la situazione e parlare con ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 febbraio 2021)in, Joelodi. 13 milioni di persone senza acqua ed elettricità. WASHINGTON (STATI UNITI) –in, Joelodi. Da giorni la popolazione è alle prese con diversi disagi causati dalle temperature molto basse. In 13 milioni sono rimasti senza luce ed elettricità. Un’ondata di freddo eccezionale che ha portato la Casa Bianca ad intervenire per aiutare le aree colpite dalle tempeste invernali. Nei prossimi giorni il presidente americano è atteso inper valutare la situazione e parlare con ...

