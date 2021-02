Gelo negli USA | il maggiore in 150 anni su ampie aree I perché

(Di domenica 21 febbraio 2021) L’ondata di, una delle più violente ed estese da almeno trent’a questa parte, assedia ancora buona parte degli Stati Uniti. Questa fase rigida non ha precedenti, nella storia recente, soprattutto per quanto concerne il sud degli USA. In viola lecon temperature costantemente sottozero dal 12 al 19 febbraioLa cartina è eloquente e mostra, attraverso la colorazione violacea più marcata, l’zza del territorio statunitense rimasto sempre con temperature sotto lo zero tra il 12-19 Febbraio. Oltre 3000 record giornalieri di freddo, tra valori minimi e massimi, sono stati registrati fra il 12 e il 17 febbraio. Condizioni meteo davvero estreme, per la neve, il ghiaccio e il, hanno caratterizzato gli ultimi 10 giorni. Il Texas vive la situazione in assoluto più drammatica, non certo ...

MoliPietro : Meteo – Ondata di gelo senza precedenti negli Stati Uniti: incredibile estensione del gelo - CorriereQ : Gelo senza precedenti negli USA, incredibile estensione del freddo estremo - zazoomblog : Gelo senza precedenti negli USA incredibile estensione del freddo estremo - #senza #precedenti #negli #incredibile… - alexbottoni : L’emergenza gelo in Texas diventa un caso politico negli Usa - uminopoli : Commosso per il rientro Usa negli accordi di Parigi , ma intanto il Texas e' paralizzato dal gelo, con pale eolich… -

Texas ancora paralizzato dagli effetti del gelo. Circa sette milioni dei suoi 29 milioni di residenti hanno subito blackout elettrici e mancanza d'acqua. A causa delle temperature gelide c'è stata ...