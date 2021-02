Gears of War, nuovo capitolo e spin-off in lavorazione presso The Coalition? Klobrille lancia il nuovo rumor (Di domenica 21 febbraio 2021) Gears of War è una delle serie più acclamate di Xbox, ma anche uno degli sparatutto in terza persona più amati in assoluto. L'ultimo capitolo, Gears 5, è stato ben accolto dal pubblico e dalla critica, specialmente il suo ultimo DLC pubblicato pochi mesi fa. Tuttavia, è tempo di guardare avanti: i tempi sono maturi per iniziare a parlare del prossimo capitolo della serie. La domanda, quindi, è una sola: The Coalition, gli attuali sviluppatori di Gears, stanno lavorando a Gears 6 per Xbox Series X/S? Al momento, non disponiamo di prove o annunci ufficiali che confermerebbero l'esistenza del sesto capitolo, ma se vi accontentate di rumor e voci di corridoio, allora abbiamo qualcosa per voi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021)of War è una delle serie più acclamate di Xbox, ma anche uno degli sparatutto in terza persona più amati in assoluto. L'ultimo5, è stato ben accolto dal pubblico e dalla critica, specialmente il suo ultimo DLC pubblicato pochi mesi fa. Tuttavia, è tempo di guardare avanti: i tempi sono maturi per iniziare a parlare del prossimodella serie. La domanda, quindi, è una sola: The, gli attuali sviluppatori di, stanno lavorando a6 per Xbox Series X/S? Al momento, non disponiamo di prove o annunci ufficiali che confermerebbero l'esistenza del sesto, ma se vi accontentate die voci di corridoio, allora abbiamo qualcosa per voi. Leggi altro...

