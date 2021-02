Gasperini come Conte, furia contro Di Bello: «Sei sempre tu» (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini è stato espulso nel corso di Atalanta Napoli. Il tecnico nerazzurro salterà la sfida con la Sampdoria: ira contro l’arbitro Di Bello Gian Piero Gasperini è stato espulso dopo soli 25 minuti della gara dell’Atalanta contro il Napoli. Il tecnico, che sarà squalificato nella prossima partita con la Sampdoria, ha, infatti, esagerato con le proteste dopo il presunto rigore non concesso ai danni di Matteo Pessina. Parole molto dure, quelle dell’ex Genoa, nei confronti dell’arbitro Marco Di Bello: «C’era un rigore grosso quanto una casa, sei sempre tu». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Pieroè stato espulso nel corso di Atalanta Napoli. Il tecnico nerazzurro salterà la sfida con la Sampdoria: iral’arbitro DiGian Pieroè stato espulso dopo soli 25 minuti della gara dell’Atalantail Napoli. Il tecnico, che sarà squalificato nella prossima partita con la Sampdoria, ha, infatti, esagerato con le proteste dopo il presunto rigore non concesso ai danni di Matteo Pessina. Parole molto dure, quelle dell’ex Genoa, nei confronti dell’arbitro Marco Di: «C’era un rigore grosso quanto una casa, seitu». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina… - raulcarra69 : RT @TuteLazio_V2: #Gasperini a #DiBello: 'C'era un rigore grosso come una casa' Espulso. Non ce la faccio, troppi ricordi. ?? #AtalantaNap… - burrito19721 : RT @ZZiliani: Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina c’era ed… - dado1907 : RT @ZZiliani: Per la cronaca. #Gasperini è stato espulso da #DiBello per proteste eccessive ma il rigore di #MarioRui su #Pessina c’era ed… - LaVitinia : RT @8110JR: Gasperini avanza sempre qualcosa..sempre!Come Simone Inzaghi..avanzano sempre qualcosa..che schifo!Girerà la ruota pure x loro.. -