Garavaglia: "Turismo riparte con vaccino a tutti" (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Per far ripartire il Turismo italiano, “bisogna fare una cosa: fornire i vaccini a tutti perché il mercato è molto competitivo. Chi chiude prima il percorso della vaccinazione ha un vantaggio competitivo. L'Europa deve vincere insieme questa battaglia. E' la cosa fondamentale”. Lo afferma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, intervenendo a Sky tg24. “La prima cosa che vorrei fare lunedì - annuncia - è firmare con le regioni un protocollo che faccia vedere che si lavora tutti insieme, in squadra, per promuovere l'Italia nel mondo”. “Sulle zone rosse -aggiunge- deciderà chi di dovere, l'importante è fare quello che è giusto fare in modo serio e organizzato, pianificando per tempo”. Per il ministro "il problema principale è la frammentazione, quindi l'organizzazione. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Per far ripartire ilitaliano, “bisogna fare una cosa: fornire i vaccini aperché il mercato è molto competitivo. Chi chiude prima il percorso della vaccinazione ha un vantaggio competitivo. L'Europa deve vincere insieme questa battaglia. E' la cosa fondamentale”. Lo afferma il ministro del, Massimo, intervenendo a Sky tg24. “La prima cosa che vorrei fare lunedì - annuncia - è firmare con le regioni un protocollo che faccia vedere che si lavorainsieme, in squadra, per promuovere l'Italia nel mondo”. “Sulle zone rosse -aggiunge- deciderà chi di dovere, l'importante è fare quello che è giusto fare in modo serio e organizzato, pianificando per tempo”. Per il ministro "il problema principale è la frammentazione, quindi l'organizzazione. E ...

