GameStop | il responsabile del pandemonio di Wall Street ammette di non conoscere il mercato azionario

(Di domenica 21 febbraio 2021) Keith Gill, l'uomodel turbolento caso, il quale ha visto centinaia di utenti Reddit fare le scarpe a navigati azionisti e speculatori di, aumentando vertiginosamente il valore delle azioni, prosciugando tutti i fondi speculativi nati per lucrare sul fallimento del retailer, è stato recentemente interrogato dal Congresso americano. Questo, nella speranza di far luce sulla vicenda e verificare se ci siano stati degli illeciti, delle infrazioni, oppure delle mosse che meritano di essere regolamentate sotto una nuova legge. L'udienza del congresso ha visto interrogati anche altre personalità coinvolte nel caso, come il CEO dell'app finanziaria Robinhood, Vlad Tenev, il CEO di Melvin Capital, Gabriel Plotkin e il CEO di Reddit, Steve Huffman. Leggi altro...

era una delle aziende più shortate su Wall Street e un gruppo di astuti WallStreetBetters ... Inoltre, le istituzioni finanziarie (e le aziende fintech) devono agire in modo più...Tra questi fortunati vincitori milionari c'è il 27enne Kevin Sazone ,degli acquisti presso un rivenditore di ricambi per auto con sede nel Connecticut. Aveva letto disu ...L'utente di Reddit responsabile del caso GameStop, Keith Gill, ha ammesso, durante un'interrogazione del Congresso, di non conoscere il funzionamento del mercato.