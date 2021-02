Galleria Accademia | nuovo accesso al Dipartimento Strumenti Musicali

(Di domenica 21 febbraio 2021)dell’di Firenze: al via il 22 febbraio i lavori di realizzazione di unalLadell’di Firenze è chiusa ma dietro le quinte i cantieri proseguono instancabilmente! Il 22 febbraio partiranno i lavori per l’apertura di una porta che metterà in comunicazione gli ambienti delle sale… L'articolo Corriere Nazionale.

La tedesca Cecilie Hollberg è tornata a dirigere nel gennaio 2020 ladell'di Firenze dopo la soppressione della direzione decisa dall'ex ministro Alberto Bonisoli. Due direttori ...FIRENZE - Ladell'riparte dagli strumenti musicali. Attualmente chiusa, dietro le quinte si lavora per riaprire il dipartimento dedicato. Da lunedì 22 partono i cantieri per l'apertura di una ...Galleria dell’Accademia di Firenze: al via il 22 febbraio i lavori di realizzazione di un nuovo accesso al Dipartimento Strumenti Musicali La Galleria dell’Accademia di Firenze è chiusa ma dietro le q ...Verrà aperta una porta che metterà in comunicazione gli ambienti delle sale dedicate alle mostre temporanee con il dipartimento degli Strumenti Musicali ...