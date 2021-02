Francesca Ferragni si vaccina contro il Covid: il web insorge (Di domenica 21 febbraio 2021) La sorella di Chiara Ferragni pubblica una foto che la mostra con un cerotto sul braccio nudo, dopo aver fatto il vaccino contro il Covid 19. C’è chi scherza con lei sugli effetti collaterali che potrebbe provocare: ma ci sono gli hater in agguato, che protestano sul fatto che Francesca, visto il suo cognome, possa essere stata una privilegiata nel vaccinarsi. Un’alzata di scudi sul web, che hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021) La sorella di Chiarapubblica una foto che la mostra con un cerotto sul braccio nudo, dopo aver fatto il vaccinoil19. C’è chi scherza con lei sugli effetti collaterali che potrebbe provocare: ma ci sono gli hater in agguato, che protestano sul fatto che, visto il suo cognome, possa essere stata una privilegiata nelrsi. Un’alzata di scudi sul web, che hanno Articolo completo: dal blog SoloDonna

