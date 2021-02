Foss-Solevaag oro ai Mondiali in slalom, Vinatzer quarto (Di domenica 21 febbraio 2021) CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sebastian Foss-Solevaag si aggiudica il successo nello slalom maschile ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Il norvegese conquista la medaglia d’oro chiudendo con il tempo complessivo di 1’46?48. Alle sue spalle, sul podio, ci sono l’austriaco Adrian Pertl (+0?21) e Henrik Kristoffersen (+0?46) che dunque agguantano rispettivamente l’argento e il bronzo. Alex Vinatzer chiude quarto, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche: l’azzurro accumula un ritardo di 1?20 dalla vetta. Solo settimo il francese Alexis Pinturault.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 febbraio 2021) CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sebastiansi aggiudica il successo nellomaschile aidi sci alpino di Cortina 2021. Il norvegese conquista la medaglia d’oro chiudendo con il tempo complessivo di 1’46?48. Alle sue spalle, sul podio, ci sono l’austriaco Adrian Pertl (+0?21) e Henrik Kristoffersen (+0?46) che dunque agguantano rispettivamente l’argento e il bronzo. Alexchiude, perdendo due posizioni rispetto alla prima manche: l’azzurro accumula un ritardo di 1?20 dalla vetta. Solo settimo il francese Alexis Pinturault.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Foss-Solevaag oro ai Mondiali in slalom, Vinatzer quarto - OA_Sport : #Sci alpino, Alex #Vinatzer 4° ai Mondiali senza rimpianti. Trionfa Foss-Solevaag - Italpress : Foss-Solevaag oro ai Mondiali in slalom, Vinatzer quarto - Eurosport_IT : Festeggia la Norvegia, che peccato per Vinatzer! ???#EurosportSCI - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Quarto posto per Vinatzer, che peccato! ??????? Vince la Norvegia, con FOSS-SOLEVAAG #EurosportSCI | #Cortina2021 https:… -