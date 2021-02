Formazioni ufficiali PSG-Monaco | Ligue 1 2020 2021

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi PSG-, match valido per la trentunesima giornata della. Confronto importante per gli equilibri delle zone alte della classifica quello del Parco dei Principi, dato che metterà di fronte duein piena corsa per la conquista del titolo nazionale, insieme con il Lille e il Lione. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 21 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: PSG: (in attesa): Lecomte, Henrique, Badiashile, Maripan, Disasi, Diop, Tchouameni, Fofana, Aguilar, Ben Yedder, Volland. SportFace.

Inter : ?? | FORMAZIONI Dopo la vittoria nel #DerbyMilano, oggi alle 13 torna in campo la Primavera nerazzurra: ecco le for… - DiMarzio : #SerieA | #DerbyMilano, le scelte ufficiali di #Pioli e #Conte per #MilanInter - iamcalcioavelli : Casertana - Avellino: formazioni ufficiali e live - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A – le formazioni ufficiali di Benevento-Roma, ancora panchina pe… - TUTTOB1 : Serie B, Lecce-Cosenza: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

LEATALANTA (3 - 4 - 2 - 1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, D. Zapata. All. Gasperini. NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,...(aggiornamento di Alessandro Rinoldi), VIA! Sta per cominciare la diretta di Atalanta Napoli , e già ledel match di Serie A stanno facendo il loro ingresso ...Corini lascia fuori Mancosu, evidentemente non ancora al meglio, Henderson gioca da trequartista. È questa la mossa a sorpresa nel Lecce che alle 21 sfiderà il Cosenza al Via ...Alle ore 20:45 allo stadio Ciro Vigorito si gioca il posticipo serale della 23° giornata di Serie A tra Benevento e Roma. Queste le formazioni ufficiali ...