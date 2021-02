Formazioni ufficiali Lecce-Cosenza, Serie B 2020/2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Lecce-Cosenza, match valido per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/2021. I salentini sono ottavi in classifica con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, i calabresi si trovano invece al 16° posto a quota 23, con un cammino di 3 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 21 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le Formazioni ufficiali: Lecce: (in attesa) Cosenza: Falcone; Gerbo, Idda, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Gliozzi, Crecco, Ingrosso, Trotta, Petrucci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ledi, match valido per la ventiquattresima giornata della. I salentini sono ottavi in classifica con 35 punti, frutto di 8 vittorie, 11 pareggi e 4 sconfitte, i calabresi si trovano invece al 16° posto a quota 23, con un cammino di 3 vittorie, 14 pareggi e 6 sconfitte. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domenica 21 febbraio. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti. Ecco le: (in attesa): Falcone; Gerbo, Idda, Sciaudone, Legittimo, Tremolada, Gliozzi, Crecco, Ingrosso, Trotta, Petrucci. SportFace.

