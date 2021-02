Fonseca: “Va detto che il Benevento ha fatto una buona gara, dobbiamo tirare di più” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del pari a reti bianche di Benevento: E’ mancata brillantezza?“Non ci sono stati problemi fisici, la squadra ha giocato con buona intensità. E’ vero che sono mancati tiri e gli uno contro uno sulle fasce, possiamo fare meglio ma il Benevento si è comportato bene e questo bisogna evidenziarlo”. In Italia si calcia poco da fuori area, cosa ne pensa?“C’è da tirare di più quando si presentano le possibilità giuste, oggi ci sono state poche chance ma è vero che la porta andrebbe trovata in un maggior numero di circostanze, specialmente in partite come quella di stasera”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del pari a reti bianche di: E’ mancata brillantezza?“Non ci sono stati problemi fisici, la squadra ha giocato conintensità. E’ vero che sono mancati tiri e gli uno contro uno sulle fasce, possiamo fare meglio ma ilsi è comportato bene e questo bisogna evidenziarlo”. In Italia si calcia poco da fuori area, cosa ne pensa?“C’è dadi più quando si presentano le possibilità giuste, oggi ci sono state poche chance ma è vero che la porta andrebbe trovata in un maggior numero di circostanze, specialmente in partite come quella di stasera”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : DOMANDA DEL MOMENTO Se #Pirlo detto “Il Maestro”, il Predestinato inventore del Calcio Liquido, è 4* in classifica… - Maxredblack1 : @russ_mario1 Fonseca ha detto ieri che è il più lontano al rientro. Poi se è pre tattica non lo so ma è lo stesso i… - felateo : @romatv Rizzitelli che partite vede? Già Ubaldo Righetti gli aveva detto che avevamo giocato molto sull’esterno, no… - iamfedericooo : @Alessan25709324 @JBP_OfficialTW Basta parlà de Fonseca Alessaaaaa Fazio Peres Jesus ma de che me devi parla ? Che… - Noctilux74 : @PinoVaccaro77 Complimenti al Benevento anche no, hanno cominciato a perdere tempo dopo 15 minuti. Detto questo, Ro… -