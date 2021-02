Focolaio Covid in una Rsa a Cecina: positivi 7 ospiti, 5 operatori e 8 suore (Di domenica 21 febbraio 2021) Il virus non si ferma e la variante inglese sembra diventare dominante. Il ceppo inglese del virus è stato infatti riscontrato su ospiti, operatori sanitari e suore della Rsa 'Iacopini' di Cecina (... Leggi su globalist (Di domenica 21 febbraio 2021) Il virus non si ferma e la variante inglese sembra diventare dominante. Il ceppo inglese del virus è stato infatti riscontrato susanitari edella Rsa 'Iacopini' di(...

repubblica : ?? Bergamo un anno dopo. Un viaggio nel passato e nel presente della citta' focolaio Covid-19 d'Italia - giannidoc12 : @fanpage Ora staremo a vedere se scoppia il focolaio Napoli. Credo proprio di no. Forse Perchè non vogliono farlo… - emanuel46644197 : Fulcro della famiglia : focolaio.... la famiglia al tempo del covid #leredità - yuna_hikari : RT @MMmarco0: Un enorme focolaio di Covid in una scuola di Nonantola, provincia di Modena. 42 positivi tra bambini, docenti e personale Ata… - globalistIT : -