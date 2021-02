Floriana Secondi, il drammatico momento dell’aborto (Di domenica 21 febbraio 2021) Floriana Secondi sarà tra gli ospiti di Domenica Live oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 su Canale 5. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello racconterà nel salotto di Barbara D’Urso gli ultimi risvolti sulla sua vita sentimentale. Nelle anticipazioni svelate dalla conduttrice lo scorso venerdì, sapremo che la prorompente 43 romana sarà accompagnata da Mirko Fantini suo ex marito. La Secondi ha raggiunto la fama nel 2003 partecipando al Grande Fratello insieme a personaggi come Luca Argentero, Marianella Bargilli che hanno costruito una gloriosa carriera teatrale e cinematografica. La giovane all’epoca 26enne ha continuato il suo percorso in tv entrando a far parte del cast de “La Fattoria” reality ambientato in una fattoria e ricostruiva la vita di campagna. Floriana Secondi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 febbraio 2021)sarà tra gli ospiti di Domenica Live oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 su Canale 5. La vincitrice della terza edizione del Grande Fratello racconterà nel salotto di Barbara D’Urso gli ultimi risvolti sulla sua vita sentimentale. Nelle anticipazioni svelate dalla conduttrice lo scorso venerdì, sapremo che la prorompente 43 romana sarà accompagnata da Mirko Fantini suo ex marito. Laha raggiunto la fama nel 2003 partecipando al Grande Fratello insieme a personaggi come Luca Argentero, Marianella Bargilli che hanno costruito una gloriosa carriera teatrale e cinematografica. La giovane all’epoca 26enne ha continuato il suo percorso in tv entrando a far parte del cast de “La Fattoria” reality ambientato in una fattoria e ricostruiva la vita di campagna., ...

