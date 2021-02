Fisco: L'Italia verso il modello danese? Ecco come funziona (Di domenica 21 febbraio 2021) Abbassare le tasse, soprattutto per i redditi medio bassi, riducendo le tasse sul lavoro, dovrebbe essere questo l'obbiettivo principe di una riforma fiscale che il governo dovrebbe varare adesso che in sella è salito il neo Premier Mario Draghi. La riforma fiscale insieme a quella delle pensioni e della giustizia è uno degli obbiettivi cardine che già il governo precedente aveva messo in cantiere, anche se tutto al rallentatore per via delle altre urgenze del momento legate alla pandemia. E Mario Draghi adesso, durante i suoi discorsi programmatici su cui ha ottenuto larga fiducia alle Camere, ha dato qualche spunto di discussione proprio sulla riforma del Fisco, parlando di modello danese come quello a cui puntare. Ma di cosa si tratta e come funziona questo modello ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 21 febbraio 2021) Abbassare le tasse, soprattutto per i redditi medio bassi, riducendo le tasse sul lavoro, dovrebbe essere questo l'obbiettivo principe di una riforma fiscale che il governo dovrebbe varare adesso che in sella è salito il neo Premier Mario Draghi. La riforma fiscale insieme a quella delle pensioni e della giustizia è uno degli obbiettivi cardine che già il governo precedente aveva messo in cantiere, anche se tutto al rallentatore per via delle altre urgenze del momento legate alla pandemia. E Mario Draghi adesso, durante i suoi discorsi programmatici su cui ha ottenuto larga fiducia alle Camere, ha dato qualche spunto di discussione proprio sulla riforma del, parlando diquello a cui puntare. Ma di cosa si tratta equesto...

rtl1025 : ?? Secondo il coordinatore nazionale di @forza_italia, le #riforme più urgenti su cui il governo dovrebbe iniziare a… - jeannetmodi : A conferma che il modello danese cui si ispirerebbe Draghi non riguarderebbe il fisco in senso sostanziale, ma il “… - Straccia2 : RT @LucianoDavite: @spighissimo In tutta Italia centinai di migliaia di riccastri frodano il fisco. Dobbiamo scovarli e punirli. Lo dobbiam… - mariavenera2 : RT @rtl1025: ?? Secondo il coordinatore nazionale di @forza_italia, le #riforme più urgenti su cui il governo dovrebbe iniziare a lavorare r… - francorosace : @davidefaraone In tutta Italia migliaia di ricchi imprenditori eludono il fisco. Dobbiamo scovarli e punirli. Lo do… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Italia Siamo davvero tutti sulla stessa barca? - di Michele Marino Sebbene, non capisco cosa ci facciamo noi, onesti cittadini, contribuenti in 'toto' per il fisco, ... sia al centro di una profonda e coscienziosa cultura, nazionale, del territorio e al fine l'Italia ...

Cosa si rischia per evasione fiscale Da noi in Italia, il Fisco è invece rappresentato dall' Agenzia delle Entrate , un apparato mastodontico che controlla tutti i redditi dei contribuenti e comanda le azioni di recupero dei crediti. ...

Governo Draghi, la sfida sul Fisco: meno tasse sul lavoro e Irpef più semplice Il Sole 24 ORE Come Draghi ha copiato da Giavazzi il discorso sulle tasse in Senato Interi passaggi della parte che riguarda la fiscalità letta dal professore a Palazzo Madama sono identici a un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera il 30 giugno scorso ...

Fisco, si avvicina la data per l’invio degli atti pendenti Il Fisco, infatti, è pronto a dare il via a controlli sempre più serrati grazie all’utilizzo di un nuovo strumento, ovvero il Socialometro. Ebbene sì, anche in Italia il Fisco può accedere alle nostre ...

Sebbene, non capisco cosa ci facciamo noi, onesti cittadini, contribuenti in 'toto' per il, ... sia al centro di una profonda e coscienziosa cultura, nazionale, del territorio e al fine l'...Da noi in, ilè invece rappresentato dall' Agenzia delle Entrate , un apparato mastodontico che controlla tutti i redditi dei contribuenti e comanda le azioni di recupero dei crediti. ...Interi passaggi della parte che riguarda la fiscalità letta dal professore a Palazzo Madama sono identici a un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera il 30 giugno scorso ...Il Fisco, infatti, è pronto a dare il via a controlli sempre più serrati grazie all’utilizzo di un nuovo strumento, ovvero il Socialometro. Ebbene sì, anche in Italia il Fisco può accedere alle nostre ...