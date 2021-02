Fiorentina | Amrabat ha chiesto scusa | il caso è rientrato

Leggi su calcionews24

La Fiorentina e Sofyan Amrabat hanno fatto pace. Nella giornata di ieri il marocchino ha chiesto scusa ai suoi compagni di squadra Come riferito da La Nazione, Sofyan Amrabat nella giornata di ieri ha chiesto scusa ai suoi compagni per la reazione avuta al momento della sostituzione in Fiorentina-Spezia. Il centrocampista marocchino si è preso le sue responsabilità: molto probabilmente verrà multato dalla dirigenza ma non verrà escluso dalla prossima sfida di campionato contro l'Udinese.