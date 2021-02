**Fi: Tajani, 'penso avremo 6 o 7 sottosegretari, pronti per industria, agricoltura e giustizia'** (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "I nostri sottosegretari? Saranno tra i sei e i sette, sei e mezzo, qualcosa in più, vogliamo dare un contributo in industria, agricoltura, economia locale, ma anche nella giustizia". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite di SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "I nostri? Saranno tra i sei e i sette, sei e mezzo, qualcosa in più, vogliamo dare un contributo in, economia locale, ma anche nella". Così Antonio, coordinatore nazionale di Fi, ospite di SkyTg24.

berlusconi : Ho nominato @Antonio_Tajani Coordinatore nazionale di @forza_italia. Tra i fondatori di Fi, gli ho assegnato il man… - Antonio_Tajani : Rinforzare il partito e dare nuove prospettive in vista delle prossime elezioni. @berlusconi ha chiesto un nuovo im… - TV7Benevento : **Fi: Tajani, 'penso avremo 6 o 7 sottosegretari, pronti per industria, agricoltura e giustizia'**... - RadicchioAnarco : @mbartolotta63 @Antonio_Tajani Lui ha iniziato con la tessera di FI. Per tagliarla. - FI_NewSs : RT @Andrea_Romizi: Coordinamento Regionale di @forza_italia in #Umbria, al lavoro per la nostra terra e per la nostra regione insieme al nu… -