Festival di Sanremo 2021: trapelata la foto della scenografia completa dell'Ariston *SPOILER* (Di domenica 21 febbraio 2021) La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha conosciuto non pochi grattacapi, principalmente legati alla stesura di un protocollo di sicurezza che combinasse la presenza del pubblico all'Ariston con l'istanza di natura sanitaria per evitare la diffusione del Covid-19. Alla fine, si è optato per un Festival di Sanremo senza pubblico e, qualche settimana fa, il palco dell'Ariston si è dovuto adattare alla contingenza (qui la foto del palco allo stadio embrionale). Oggi, invece, siamo in grado di mostrarvi come si presenta la scenografia completa del palco sul quale si svolgerà la kermesse canora. Ecco la foto diffusa anche da Tvblog: L'articolo proviene da Trash Italiano.

