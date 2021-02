Fdi: Zan, 'solidarietà a Meloni, legge omofobia tutelerà anche lei in quanto donna' (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "solidarietà a Giorgia Meloni per le irripetibili e vergognose parole d'odio misogino ricevute. Quando finalmente la legge contro #misoginia, omotransfobia e abilismo sarà approvata, questa tutelerà anche lei proprio in quanto donna. E quello sarà un bel giorno". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "a Giorgiaper le irripetibili e vergognose parole d'odio misogino ricevute. Quando finalmente lacontro #misoginia, omotransfobia e abilismo sarà approvata, questalei proprio in. E quello sarà un bel giorno". Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.

tico_palabra : RT @pigriziamoratti: Spero che quanto accaduto all’on. #Meloni faccia capire a FdI (e non solo) la necessità di approvare in Senato il ddl… - pigriziamoratti : Spero che quanto accaduto all’on. #Meloni faccia capire a FdI (e non solo) la necessità di approvare in Senato il ddl Zan. ?? -