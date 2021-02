Fdi: Zan, 'solidarietà a Meloni, legge omofobia tutelerà anche lei in quanto donna' (Di domenica 21 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 febbraio 2021) su Notizie.it.

Spero che quanto accaduto all'on. #Meloni faccia capire a FdI (e non solo) la necessità di approvare in Senato il ddl Zan.

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Zan Legge Zan sull'omotransfobia, la maggioranza boccia la mozione a favore ... sostiene l'assessora alle Pari opportunità di Fdi, Simona Ferro). 'Non è possibile andare avanti ...disgustose dichiarazioni di alcuni consiglieri regionali liguri in merito al sostegno alla legge Zan ...

Consiglio Regione Liguria: bocciato il sostegno alla proposta di legge contro la violenza o discriminazione di genere ...e identità di genere con la predisposizione di politiche attive dedicate (proposta di legge "Zan"), ... Stefano Balleari (FdI ) ha contestato l'impegnativa della mozione, rilevando che la proposta di ...

Fdi: Zan, 'solidarietà a Meloni, legge omofobia tutelerà anche lei in quanto donna' Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgia Meloni per le irripetibili e vergognose parole d'odio misogino ricevute. Quando finalmente la legge contro #misoginia, omotransfobia e abilismo sarà ...

Ddl contro omotransfobia: per FdI è lesivo della libertà Ddl contro omotransfobia: per FdI è lesivo della libertà. Il ddl prevede l'introduzione di leggi ad hoc che puniscano le discriminazioni ...

