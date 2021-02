Fdi: consigliera lombarda Baffi, 'Paese sessista, stima e solidarietà a Meloni' (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia stima e solidarietà a Giorgia Meloni. Siamo un Paese sessista in cui una donna (unica donna) leader di un partito, che oggi tiene testa ai due grandi partiti del Paese, viene attaccata in modo incivile e becero, con buona pace di tutta la sinistra, solo perché è donna e occupa uno spazio (tutto guadagnato sul campo) di rilievo nella scena politica. Ne abbiamo di strada da fare". Lo scrive sul suo profilo Facebook Patrizia Baffi, consigliera in Regione Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la miaa Giorgia. Siamo unin cui una donna (unica donna) leader di un partito, che oggi tiene testa ai due grandi partiti del, viene attaccata in modo incivile e becero, con buona pace di tutta la sinistra, solo perché è donna e occupa uno spazio (tutto guadagnato sul campo) di rilievo nella scena politica. Ne abbiamo di strada da fare". Lo scrive sul suo profilo Facebook Patriziain Regione Lombardia.

TV7Benevento : Fdi: consigliera lombarda Baffi, 'Paese sessista, stima e solidarietà a Meloni'... - AppiaPolis : New post (PISCITELLI: PIENA SOLIDARIETÀ ALLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI FDI GABRIELLA SANTILLO) has been published… - MuredduGiovanni : RT @MarcoCerreto: VERGOGNA SOCIAL - Insulti sessisti e auguri di morte per la consigliera Santillo FDI e la sua famiglia. La solidarietà di… - FratellidItalia : RT @MarcoCerreto: VERGOGNA SOCIAL - Insulti sessisti e auguri di morte per la consigliera Santillo FDI e la sua famiglia. La solidarietà di… - MarcoCerreto : VERGOGNA SOCIAL - Insulti sessisti e auguri di morte per la consigliera Santillo FDI e la sua famiglia. La solidari… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi consigliera Elezioni comunali Roma, l'ipotesi Gualtieri (Pd) spariglia centrodestra. E spunta l'ex primario Martelli ... vicepresidente della Camera in quota FdI, dell'azzurro Paolo Barelli (il presidente di Federnuoto ... consigliera dem in assemblea capitolina - non avremmo scelto certo la grafica di un candidato ...

Con Cellai Forza Italia perde altri pezzi Ancora, seguono Cellai la consigliera del quartiere 4 Sabrina Orlandi e la colonna di tante ... Intanto Cellai ringrazia chi lo accoglie, ovvero i vertici di Fdi dall'onorevole Giovanni Donzelli al ...

Fdi: consigliera lombarda Baffi, 'Paese sessista, stima e solidarietà a Meloni' LiberoQuotidiano.it Milano: De Corato, 'residenti via Chiesa Rossa esasperati da ladri acrobati' Lo denuncia il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato. "Se non fosse stato osservato e fermato dalla voce di una residente, che cosa avrebbe fatto? Il fenomeno dei ladri acrobati che ...

Fdi: consigliera lombarda Baffi, 'Paese sessista, stima e solidarietà a Meloni' Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia stima e solidarietà a Giorgia Meloni. Siamo un Paese sessista in cui una donna (unica donna) leader di un partito, che oggi tiene testa ai due grand ...

... vicepresidente della Camera in quota, dell'azzurro Paolo Barelli (il presidente di Federnuoto ...dem in assemblea capitolina - non avremmo scelto certo la grafica di un candidato ...Ancora, seguono Cellai ladel quartiere 4 Sabrina Orlandi e la colonna di tante ... Intanto Cellai ringrazia chi lo accoglie, ovvero i vertici didall'onorevole Giovanni Donzelli al ...Lo denuncia il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato. "Se non fosse stato osservato e fermato dalla voce di una residente, che cosa avrebbe fatto? Il fenomeno dei ladri acrobati che ...Milano, 21 feb. (Adnkronos) - "Esprimo tutta la mia stima e solidarietà a Giorgia Meloni. Siamo un Paese sessista in cui una donna (unica donna) leader di un partito, che oggi tiene testa ai due grand ...