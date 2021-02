Favola della domenica – I girasoli (Di domenica 21 febbraio 2021) Sulle dolci colline di una florida regione faceva bella mostra di sé una coltivazione di girasoli, scossi di quando in quando dal vento dell’estate. Il proprietario innaffiava tutti i giorni il campo color dell’oro. Le piantine chiacchieravano tra loro ininterrottamente: “Siamo felici di muoverci al vento” diceva una, dondolando dolcemente il capo. “E’ chiaro che siamo una delle meraviglie dell’universo” diceva un’altra. “Inoltre, possiamo essere utili all’uomo” concludeva la terza. La notte riposavano oppure erano perdute nella contemplazione delle stelle nel firmamento. La notte di San Lorenzo nessuna di loro chiudeva occhio per non perdere lo spettacolo delle numerose scie di stelle cadenti. Esisteva solo un inconveniente: la loro testa seguiva il percorso del sole, da est ad ovest però a volte, con sforzo, riuscivano a muovere il collo verso altre direzioni. In una ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 febbraio 2021) Sulle dolci colline di una florida regione faceva bella mostra di sé una coltivazione di, scossi di quando in quando dal vento dell’estate. Il proprietario innaffiava tutti i giorni il campo color dell’oro. Le piantine chiacchieravano tra loro ininterrottamente: “Siamo felici di muoverci al vento” diceva una, dondolando dolcemente il capo. “E’ chiaro che siamo una delle meraviglie dell’universo” diceva un’altra. “Inoltre, possiamo essere utili all’uomo” concludeva la terza. La notte riposavano oppure erano perdute nella contemplazione delle stelle nel firmamento. La notte di San Lorenzo nessuna di loro chiudeva occhio per non perdere lo spettacolo delle numerose scie di stelle cadenti. Esisteva solo un inconveniente: la loro testa seguiva il percorso del sole, da est ad ovest però a volte, con sforzo, riuscivano a muovere il collo verso altre direzioni. In una ...

