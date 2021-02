FANTACALCIO – Atalanta-Napoli | incredibile autogol | di Gosens o Maehle? VIDEO

(Di domenica 21 febbraio 2021)dell’contro ilche può rimettere in partita gli azzurri. Su un cross che sembra innocuo èa deviarla nella propria porta dopo aver segnato in quella difesa da Meret. Alcuni parlano del tocco di, ma sembra proprio il difensore laterale di sinistra ad aver colpito per ultimo la sfera e sarà lui che alprenderà il malus dopo il bonus. SportFace.

Fantacalcio : Atalanta, Gasperini: 'Muriel è un top player' - calciodangolo_ : ??? L'#Atalanta ringrazia #Muriel e #Zapata per la vittoria. #DiLorenzo, #Rui #Ruiz inguardabili: le pagelle di… - Angolo_Atalanta : ??? L'#Atalanta ringrazia #Muriel e #Zapata per la vittoria. #DiLorenzo, #Rui #Ruiz inguardabili: le pagelle di… - Fantacalcio : Atalanta-Napoli 4-2: cronaca, tabellino e voti del #Fantacalcio - Andrea975900431 : @Atalanta_BC @Plus500 Mocc a chi ve murt a voi e gasperini ma malinosky quando lo vogliamo mettere che prendo il buco al fantacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : FANTACALCIO Atalanta

Fantacalcio ®

Ci pensa la coppia colombiana dell'a sbloccare la partita: cross perfetto di Muriel e incornata di Zapata. La risposta della squadra di Gattuso non si fa attendere e il pareggio arriva dopo ......è ora possibile seguire live durante la partita i voti della redazione die i bonus/... Alle 18 a Bergamo si affrontanoe Napoli mentre il programma domenicale si chiude alle 20:45 ...In Atalanta-Napoli, partita delle 18, ci sono stati tre voti molto discussi. In particolare quelli di Koulibaly e Pasalic, che sono entrati nel finale, ma in tanti hanno chiesto spiegazioni anche per ...Voti Fantacalcio Atalanta-Napoli 23^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più.