Erika e Omar, 20 anni fa il delitto di Novi Ligure. Il papà le è rimasto sempre accanto (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono ormai passati 20 anni dal delitto di Novi Ligure : era il 21 febbraio 2001 quando il 12enne Gianluca De Nardo e la madre, Susy, furono uccisi in casa con 97 coltellate complessive. Ad ucciderli ... Leggi su leggo (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono ormai passati 20daldi: era il 21 febbraio 2001 quando il 12enne Gianluca De Nardo e la madre, Susy, furono uccisi in casa con 97 coltellate complessive. Ad ucciderli ...

