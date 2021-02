Elezioni FIGC | Gravina | “Ecco la mia riforma per la Serie A”

(Di domenica 21 febbraio 2021) “Propongo unaqualitativa e non quantitativa dei campionati. Dobbiamo ripensare a nuovi perimetri, sia del professionismo che del dilettantismo; il vecchio schema non regge più“. Sono queste le parole di Gabriele, presidente dellache nelle scorse settimane si è candidato nuovamente alleper proseguire il proprio mandato al vertice del calcio italiano. “Serve una maggiore valorizzazione dellaA e allo stesso tempo riconoscere mission chiare per la B, che è esposta ad un eccessivo turnover di squadre ogni anno tra promozioni e retrocessioni (quasi il 40%) – ha dettoin un’intervista a ‘La Verità’ -. La Lega Pro deve diventare il campionato della formazione. Senza formule algebriche, sarà la qualità a stabilire il numero“. E ancora: “Voglio ...

Gabriele Gravina, presidente uscente della FIGC, si è candidato nuovamente per le prossime elezioni e concorrerà con Cosimo Sibilia, attuale numero uno della LND. Gravina ha concesso un'intervista al quotidiano. Poi il passaggio sulla questione dei diritti televisivi del campionato: "È un passaggio cruciale per il presente e il futuro del calcio italiano, è fisiologico che si voglia approfondire bene la questione".