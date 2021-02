Elden Ring ottiene una valutazione PEGI sul sito Bandai Namco, nuove informazioni in vista? (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passati quasi due anni dall'annuncio ufficiale di Elden Ring, il futuro progetto di From Software ma, ad oggi, le uniche informazioni in nostro possesso provengono dal teaser trailer iniziale e da leak di dubbia provenienza. Il silenzio stampa che ha circondato questo titolo è stato fonte di estrema frustrazione per molti fan e nemmeno il lancio di Demons Souls ha saputo calmare gli animi ribollenti degli appassionati di soulslike. Forse, dopo questo digiuno prolungato, il 2021 potrebbe iniziare con qualche buona notizia: secondo quanto riportato dal sito Gaming Route, il sito ufficiale di Bandai Namco Asia si è recentemente aggiornato, pubblicando un rating PEGI 16 provvisorio per Elden Ring. La stessa ... Leggi su eurogamer (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono passati quasi due anni dall'annuncio ufficiale di, il futuro progetto di From Software ma, ad oggi, le unichein nostro possesso provengono dal teaser trailer iniziale e da leak di dubbia provenienza. Il silenzio stampa che ha circondato questo titolo è stato fonte di estrema frustrazione per molti fan e nemmeno il lancio di Demons Souls ha saputo calmare gli animi ribollenti degli appassionati di soulslike. Forse, dopo questo digiuno prolungato, il 2021 potrebbe iniziare con qualche buona notizia: secondo quanto riportato dalGaming Route, ilufficiale diAsia si è recentemente aggiornato, pubblicando un rating16 provvisorio per. La stessa ...

