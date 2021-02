E le spiegazioni sull' Arabia? La sinistra chiede conto a Renzi

Affaritaliani : 'Renzi, e le spiegazioni sull'Arabia Saudita?' Fratoianni chiede conto - lellone_ : E adesso abbiamo Berlusconi, Gelmini, Brunetta, Giorgetti dentro e Conte fuori. Grazie al prezioso lavoro di Arabi… - lellone_ : @davidefaraone E adesso abbiamo Berlusconi, Gelmini, Brunetta, Giorgetti dentro e Conte fuori. Grazie al prezioso… - saragiudij : @vc8706480 @il_dipendente @borghi_claudio @Rturcato83 Se la Bonino si schierasse improvvisamente contro l’aborto no… - aureumloveh : Sono in treno e sono sull'orlo di un pianto, non ho nessuno da chiamare e anche se mi chiamassero non saprei nemmen… -

Ultime Notizie dalla rete : spiegazioni sull

Affaritaliani.it

... dal loro incontro fatale'isola greca di Ios nel 1980, ad oggi, dopo quarant'anni dal loro ultimo incontro. Un legame che si è spezzato improvvisamente e senzae che Pasquale non può ...Un risultato sorprendente che però ha le suesia aziendali che di mercato. "Il successo ... A livello societario abbiamo deciso di non concentrarci'immatricolato. Abbiamo voluto far ...Strumento fondamentale nella lotta al coronavirus, il saturimetro potrebbe non funzionare sulla pelle più scura. E' l'avvertimento della Food and Drug Administration americana che ha analizzato divers ...Sampdoria, Thorsby non va in panchina contro la Lazio e torna a Genova: la decisione di Ranieri per il centrocampista ...