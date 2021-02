Dybala Juventus, rinnovo o cessione? Spunta il summit decisivo (Di domenica 21 febbraio 2021) Dybala Juventus – Sebbene Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione al match contro il Crotone abbia annunciato l’indisponibilità di Paulo Dybala. La sensazione è che manchi davvero poco al rientro della Joya, che potrebbe rappresentare il grande acquisto della sessione invernale. Dybala Juventus, le ultime sul rinnovo In questa stagione il fuoriclasse argentino ha avuto modo di incidere davvero poco, falcidiato da innumerevoli infortuni che ne hanno minato l’integrità fisica e il suo rientro è una manna dal cielo per Andrea Pirlo, che avrà modo di ruotare con maggiore facilità il parco attaccanti a sua disposizione. Leggi anche: Juventus Crotone probabili formazioni, torna Ramsey dal 1? Tuttavia, un’altra partita e ben più complicata si sta disputando ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 21 febbraio 2021)– Sebbene Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione al match contro il Crotone abbia annunciato l’indisponibilità di Paulo. La sensazione è che manchi davvero poco al rientro della Joya, che potrebbe rappresentare il grande acquisto della sessione invernale., le ultime sulIn questa stagione il fuoriclasse argentino ha avuto modo di incidere davvero poco, falcidiato da innumerevoli infortuni che ne hanno minato l’integrità fisica e il suo rientro è una manna dal cielo per Andrea Pirlo, che avrà modo di ruotare con maggiore facilità il parco attaccanti a sua disposizione. Leggi anche:Crotone probabili formazioni, torna Ramsey dal 1? Tuttavia, un’altra partita e ben più complicata si sta disputando ...

forumJuventus : Pirlo pre #JuveCrotone: 'Dybala ancora out, Morata spero possa fare uno spezzone. McKennie e Kulusevski stringerann… - DiMarzio : #Lukaku ha segnato per la quinta volta consecutiva nel derby di Milano. Il racconto di quei mesi di trattative che… - SkySport : Pirlo: 'Gioca Buffon, Ramsey c'è. Dybala out' - davideinno85 : RT @EnricoTurcato: La #Juventus ha tantissimi giocatori con acciacchi fisici o non al top. #Dybala, Cuadrado, Morata, McKennie, Arthur. L… - angela_fieni : RT @enzomarangio: La #Juventus sta palesando un grave problema comunicativo. Detto che non è accettabile nel 2020 la risposta 'valuteremo g… -