Dramma nel Napoletano, il Covid uccide Pasquale: lascia moglie e figli (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Covid-19 fa un'altra vittima in provincia di Napoli. Nell'agro nolano, è morto Pasquale Vivolo, giovane padre di Brusciano. Brusciano, muore Pasquale Vivolo di Covid A darne notizia è il sindaco di Brusciano, Peppe Montanile. Il primo cittadino ha espresso il suo cordoglio a mezzo social: "Il decesso per Covid-19 di Pasquale Vivolo, un giovane L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

