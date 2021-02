Donati a Radio24: “Schwarzer alle Olimpiadi di Tokyo? Possibile” (Di domenica 21 febbraio 2021) L’allenatore personale di Alex Schwarzer Sandro Donati ha parlato ai microfoni di Radio 24 in merito alla condizione del suo atleta e dei progetti futuri dopo l’archiviazione definitiva dell’accusa a suo carico: “Alex Schwazer alle Olimpiadi di Tokyo? Con il poco allenamento che ha fatto già in Italia non lo batterebbe nessuno. Se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi di allenamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale. Deve lavorare per portare avanti la famiglia, ha dovuto restituire premi e spendere un sacco di soldi per avvocati e consulenti” Il rapporto con le istituzioni Donati parla anche del rapporto con le istituzioni e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 febbraio 2021) L’natore personale di AlexSandroha parlato ai microfoni di Radio 24 in merito alla condizione del suo atleta e dei progetti futuri dopo l’archiviazione definitiva dell’accusa a suo carico: “Alex Schwazerdi? Con il poconamento che ha fatto già in Italia non lo batterebbe nessuno. Se si risolve la faccenda a livello politico e lui può rientrare con un paio di mesi dinamento lo metterei nella condizione che sarebbe molto difficile batterlo anche a livello mondiale. Deve lavorare per portare avanti la famiglia, ha dovuto restituire premi e spendere un sacco di soldi per avvocati e consulenti” Il rapporto con le istituzioniparla anche del rapporto con le istituzioni e ...

