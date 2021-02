Domenica Live, Annalisa Minetti e la rivelazione choc: «Potrei tornare a vedere anche grazie alle staminali» (Di domenica 21 febbraio 2021) Annalisa Minetti, a Domenica Live: «Potrei tornare a vedere». La soluzione sarebbe nei progressi della tecnologia, come spiega a Barbara D’Urso, in particolare un apparecchio, da mettere sugli occhiali: «Dare la possibilità a chiunque di noi di leggere, Il naso darà la traiettoria alla telecamera, che potrà leggere, vedere e dire a me in un orecchio, silentemente, quello che leggo. Riconosce i volti e me lo dice all’orecchio. Se ti registro tra i volti da riconoscere, ti vede e mi dice: Barbara». Alla tecnologia si aggiunge la speranza rappresentata dalle cellule staminali della figlia Eléna, conservate alla nascita. Annalisa Minetti E LA VISTA Annalisa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 21 febbraio 2021), a: «». La soluzione sarebbe nei progressi della tecnologia, come spiega a Barbara D’Urso, in particolare un apparecchio, da mettere sugli occhiali: «Dare la possibilità a chiunque di noi di leggere, Il naso darà la traiettoria alla telecamera, che potrà leggere,e dire a me in un orecchio, silentemente, quello che leggo. Riconosce i volti e me lo dice all’orecchio. Se ti registro tra i volti da riconoscere, ti vede e mi dice: Barbara». Alla tecnologia si aggiunge la speranza rappresentata dcelluledella figlia Eléna, conservate alla nascita.E LA VISTA...

Inter : ?? | DOMANI Ci siamo, su @DAZN_IT arriva il Derby dei Derby ???? Segui il match domenica alle 15.00 live e in esclus… - DextertheB : RT @carmelitamylife: ma esattamente,prima che iniziasse live,voi la domenica sera cosa facevate? no perché io non me lo ricordo???? @carmeli… - LiveNoneladUrso : RT @carmelitamylife: ma esattamente,prima che iniziasse live,voi la domenica sera cosa facevate? no perché io non me lo ricordo???? @carmeli… - carmelitamylife : ma esattamente,prima che iniziasse live,voi la domenica sera cosa facevate? no perché io non me lo ricordo????… - Nu333 : @GiuliaSalemi93 Questa è per te: 'Due o al massimo tre mesi di tempo, qualche pomeriggio passato da Barbara D'Urso,… -